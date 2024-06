En direct

19:14 - À Vivonne, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives fait envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Vivonne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,82% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 8,17% à Vivonne, contre 22,75% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Vivonne ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections 2024. Si en France, les enquêtes d'opinion calculent une évolution moyenne du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella pas loin des 30% dans la commune), on note néanmoins que celui-ci n'a en fait enregistré que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Hayer à Vivonne ? Vivonne avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,85%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 32,48% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 38,77% contre 61,23%. Le RN n'a pas plus convaincu à Vivonne un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 19,76% au premier tour, contre 38,66% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de voix, avec 56,24% sur l'unique circonscription couvrant Vivonne.

12:45 - 22,75% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Vivonne Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des précédentes élections européennes à Vivonne était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 15,57% des voix, en troisième position, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 21,6% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 22,75%, en tête sur place.

11:45 - Comment la composition démographique de Vivonne façonne les résultats électoraux ? Quel impact auront les électeurs de Vivonne sur les résultats des européennes ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 7,57% de plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2068,83 € par mois souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 452 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,99%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,92%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Vivonne mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 38,21% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Vivonne Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Vivonne, 64,27% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'analyse des résultats des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, sur les 1 382 personnes en âge de voter à Vivonne, 48,62% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 56,26% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Vivonne : scrutin en cours À Vivonne, l'un des facteurs essentiels de ces élections européennes 2024 sera sans aucun doute le niveau d'abstention. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 21,28% des personnes en âge de voter dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 23,09% au deuxième tour. En comparaison, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,51% au premier tour et seulement 50,25% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Vivonne cette année ? La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix du quotidien sont notamment capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Vivonne .