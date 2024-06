Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 32,91% à Auffargis, contre 6,72% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Auffargis, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,48% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Le score obtenu par le RN sera très commenté pour ces élections des députés européens 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. On remarque que Auffargis compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 12,55% lors du vote européen et Marine Le Pen 12,13% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 12,13% contre 38,36% pour Emmanuel Macron et 16,53% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 73,28% contre 26,72% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 10,3%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) réuniront 36,26% des voix. Auffargis choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 68,32%.

11:45 - Auffargis : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans les rues d'Auffargis, les élections sont en cours. Avec ses 35,24% de cadres supérieurs pour 1 974 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 178 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 045 foyers fiscaux. Dans la commune, 30 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,54 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,14% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 50 105 euros par an, la commune aspire à plus de prospérité. Finalement, à Auffargis, les problématiques locales se joignent aux objectifs européens.