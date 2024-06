Résultat des européennes à Cernay-lès-Reims : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur qui vont se porter les électeurs de la Nupes à Cernay-lès-Reims ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 16,29% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 4,16% à Cernay-lès-Reims, contre 35,36% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Cernay-lès-Reims A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très analysé. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Cernay-lès-Reims. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi l'amener à 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Cernay-lès-Reims C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Cernay-lès-Reims lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,21%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 23,48%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 35,29% contre 64,71%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Cernay-lès-Reims par la suite, lors des législatives, avec 22,78% au premier tour, contre 40,42% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Cernay-lès-Reims, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au cours du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - À Cernay-lès-Reims, Nathalie Loiseau devant les autres il y a cinq ans Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble toujours sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Bardella ne terminait que deuxième aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première marche avec 35,36%, contre 20,8% pour le RN.

11:45 - Élections à Cernay-lès-Reims : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Cernay-lès-Reims, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 17,25% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 31,54% de 60 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,62%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,66%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,83%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,65%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Cernay-lès-Reims, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Cernay-lès-Reims : les tendances Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 60,76% au niveau de Cernay-lès-Reims (Marne). La participation était de 53,85% en 2014. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des citoyens français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Abstention à Cernay-lès-Reims : que retenir des précédentes élections ? À Cernay-lès-Reims, la participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 16,99% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 15,6% au second tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,29% au premier tour. Au deuxième tour, 45,39% des électeurs ne se sont pas déplacés. La guerre entre Israël et la Palestine est susceptible d'inciter les électeurs de Cernay-lès-Reims à s'intéresser plus fortement de l'élection.