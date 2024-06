Résultat des européennes à Reims : des chiffres déjà connus

En direct

17:56 - Que vont trancher les votants de Reims ? À Reims, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,42% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 22,34% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les habitants de Reims plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Chez les électeurs de Reims, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec 22,34%, la représentante du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,21% et 24,54% des voix. Le second tour de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron l'emportant avec 61,83% contre 38,17% pour Le Pen. Avec 18,22%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 28,70% des candidats LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. Un résultat calculé sur la totalité des votants de la ville, comptant 4 circonscriptions sur son territoire. Reims choisira d'ailleurs des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 50,17%.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Reims en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble de nouveau indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Reims, à 24,42%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 23,47% et Yannick Jadot à 12,4%.

11:45 - Reims : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale européenne, Reims se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 179 380 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 12 828 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 43 008 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 16,85 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,33 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 17 225 résidents étrangers, soit 9,55% de la population, favorise son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 222 €/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,93%, synonyme d'une situation économique tendue. À Reims, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Reims ? Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 55,32% des inscrits sur les listes électorales de Reims (Marne), à comparer avec un taux d'abstention de 62,71% en 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59% observé en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Reims À Reims, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés des européennes 2024. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 33,92% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 32,83% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 60,19% au premier tour et seulement 61,81% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Reims ? Les habitants des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?