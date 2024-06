En direct

19:31 - À Ceyras, que vont décider les électeurs de la gauche ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 19,11% à Ceyras, contre 8,33% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Ceyras, le binôme Nupes avait en effet cumulé 30,45% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (11,38% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (18,09% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,42% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Ceyras à l'issue des européennes ? Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Ceyras semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la commune. Confirmation à venir ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Ceyras ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Ceyras lors du premier tour de la présidentielle, avec 25,43%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,48%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 49,44% contre 50,56%. Le RN ne convainquait pas plus à Ceyras quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 19,96% au premier tour, contre 30,45% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va glaner le plus de suffrages, avec 53,88% sur l'unique circonscription recouvrant Ceyras.

12:45 - En 2019, des élections déjà tranchantes Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? 23,17% des voix s'étaient portées vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 19,11% et Yannick Jadot à 18,09%. Le mouvement d'extrême droite cumulait ainsi pas moins de 114 habitants de Ceyras passés par les isoloirs.

11:45 - Analyse socio-économique de Ceyras : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques de Ceyras révèlent des tendances évidentes qui pourraient influencer les résultats des européennes. Avec une densité de population de 202 hab/km² et 47,58% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 10,93% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (81,42%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 497 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,03%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en CDD (9,78%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Ceyras mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,1% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Ceyras ? Y aura-t-il une hausse de l'abstention des électeurs français aux européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des consultations démocratiques passées. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 44,12% des inscrits sur les listes électorales de Ceyras. L'abstention était de 54,09% il y a dix ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Ceyras Le niveau de participation constituera sans nul doute un critère clé de ces européennes 2024 à Ceyras. L'inflation et ses conséquences sur la vie des familles seraient par exemple capables de renforcer l'engagement civique des électeurs de Ceyras (34800). A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 15,85% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,16% au second tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,84% au premier tour et seulement 50,45% au deuxième tour.