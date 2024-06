Résultat des européennes à Saint-Félix-de-Lodez : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur quel candidat vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Saint-Félix-de-Lodez ? Une autre source de doute qui enveloppe ces européennes sera celle du vote de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. Le jour du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 23,83% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,26% à Saint-Félix-de-Lodez, contre 18,64% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel score pour le RN de Jordan Bardella à Saint-Félix-de-Lodez ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux élections européennes sera très analysé. Indicateur clé pour ce dimanche : Saint-Félix-de-Lodez fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,92% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 28,49% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en première position à Saint-Félix-de-Lodez lors de la dernière présidentielle Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un joli score pour le RN à Saint-Félix-de-Lodez. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 25,23% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 54,67% au deuxième sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,49% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,65% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,51%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 51,66%, devant Emmanuel Macron à 48,34%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Saint-Félix-de-Lodez Se retourner sur le dernier test semble de nouveau indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à Saint-Félix-de-Lodez, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, glanant 30,92% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 18,64% et Yannick Jadot à 15,13%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Félix-de-Lodez : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Saint-Félix-de-Lodez comme dans toute la France. Avec une population de 1 149 habitants répartis dans 575 logements, ce bourg présente une densité de 265 habitants par km². Ses 112 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (83,48 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,65% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 43,8% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 467,15 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Saint-Félix-de-Lodez contribue à élaborer l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Perspectives de la participation lors des européennes à Saint-Félix-de-Lodez Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Saint-Félix-de-Lodez, 63,94% des électeurs avaient participé. Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 180 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, durant les européennes, parmi les 478 personnes en âge de voter à Saint-Félix-de-Lodez, 61,68% étaient allées voter, contre un taux de participation de 49,15% en 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Saint-Félix-de-Lodez : l'abstention en question À Saint-Félix-de-Lodez, l'une des grandes inconnues de ces européennes sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,42% au premier tour et seulement 50% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Félix-de-Lodez ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 14,27% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 18,36% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.