19:15 - Les 21,63% de la Nupes convoités En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Glucksmann avait obtenu 5,43% à Chabanière, contre 24,62% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Chabanière, le binôme Nupes avait en effet accumulé 21,63% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (4,41% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (18,71% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,21% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat à Chabanière pour la liste Rassemblement national ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. En regardant la progression du RN anticipée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour ces européennes, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci a toutes les chances de se situer à environ 28% à Chabanière. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà arrachés par les lepénistes dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours grimper.

15:02 - Les scores de 2022 à analyser pour les élections de 2024 Chabanière avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,58%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 29,93% des votes. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 40,35% contre 59,65%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Chabanière quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 14,81% au premier tour, contre 36,38% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Chabanière, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Chabanière en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore une fois évident au moment du scrutin de ce 9 juin. À Chabanière, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,62% des voix. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 18,71%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 18,59%.

11:45 - Chabanière : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Chabanière, les élections sont en cours. Dotée de 1 871 logements pour 4 249 habitants, la densité de la commune est de 253 hab par km². Avec 309 entreprises, Chabanière se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 33 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 23,99 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 36,22% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 5,41%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2570,99 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Chabanière, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Chabanière Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été battu avec 59,37% ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des précédents scrutins européens ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 1 733 inscrits sur les listes électorales à Chabanière, 44,49% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 51,95% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Chabanière pour les élections européennes L'un des critères importants du scrutin européen sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Chabanière. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 52,72% au premier tour et seulement 51,65% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Chabanière ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 3 281 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 84,4% avaient pris part à l'élection. La participation était de 80,71% au second tour, ce qui représentait 2 649 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.