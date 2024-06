En direct

19:15 - Les électeurs de la Nupes font envie Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait glané 26,31% à Beauvallon, contre 4,55% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent résultat lors des dernières législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Beauvallon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,95% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (4,81% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (17,71% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,45% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Beauvallon, un favori aux européennes ? La part des électeurs en faveur de Jordan Bardella sera le principal enseignement pour cette élection des députés européens localement. Les sondages d'opinion dessinent un RN à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des dernières européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'amener à 31% à Beauvallon, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a en fait pris ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les analyses les plus simplistes.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Beauvallon ? Beauvallon avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,93%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 33,52% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,07% contre 59,93%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,08% au premier tour, contre 35,88% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Beauvallon, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au cours du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes pleines d'enseignements Se retourner sur le dernier test semble encore une fois avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Avec un score de 21,57%, Bardella avait été devancé à l'occasion des élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 26,31%.

11:45 - Analyse socio-économique de Beauvallon : perspectives électorales Comment la population de Beauvallon peut-elle influencer le résultat des européennes ? Dans la ville, 19,81% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 20,62% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (92,76%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 612 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,6%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,56%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Beauvallon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,78% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Beauvallon : un regard approfondi La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes atteignait 50%. L'étude des scrutins européens passés est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. En 2019, pendant les élections européennes, 55,41% des personnes en âge de voter à Beauvallon avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 46,65% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Participation à Beauvallon : les leçons des précédentes élections Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Beauvallon, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 085 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 83,57% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 80,3% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 478 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour. La situation géopolitique actuelle serait notamment susceptible de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Beauvallon.