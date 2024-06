Résultat des européennes à Malissard : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Avantage Renaissance à Malissard ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Malissard lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,98%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 22,39%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,77% contre 61,23%. Le RN ne convainquait pas plus à Malissard un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,75% au premier tour, contre 31,69% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de voix, avec 56,56% sur la seule circonscription couvrant Malissard.

12:45 - À Malissard, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Regarder en arrière apparait toujours comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella avait réuni 20,72% des votes. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 27,27%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Malissard aux européennes Comment les électeurs de Malissard peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 17,57% des résidents sont des enfants, et 10,19% ont 75 ans et plus. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 37 176 euros par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 506 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,68%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,53%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Malissard mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,13% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Malissard Assisterons-nous à une augmentation de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Malissard, 66,96% des habitants avaient participé. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 1 526 inscrits sur les listes électorales de Malissard avaient pris part au vote (soit 55,11%). La participation était de 46,00% en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Malissard : scrutin en cours À Malissard, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés des élections européennes 2024. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,18% au premier tour. Au second tour, 48,05% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Malissard ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 789 personnes en âge de voter dans la localité, 17,53% étaient restées chez elles. L'abstention était de 20,74% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.