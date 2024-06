Résultat des européennes à Chabris : l'élection 2024 en direct

11:45 - Chabris : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

À Chabris, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les européennes. Avec un taux de chômage de 12,29% et une densité de population de 66 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (64,87%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 026 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,48%) et le nombre de résidences HLM (7,23% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Chabris mettent en relief une diversité de qualifications, avec 14,07% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.