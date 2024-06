En direct

19:21 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la Nupes à Gièvres ? Une autre incertitude de ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 15,35% des voix dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann avait glané 4,11% à Gièvres, contre 16,17% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Gièvres ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Gièvres. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi prévoir plus de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Déjà des résultats à prendre en compte Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Gièvres. Ce dernier avait fini en tête dans la cité avec 31,01% au 1er tour avant un formidable 58,81% au 2e. Le RN avait dépassé les prétendants estampillés Ensemble ! (Majorité présidentielle) (20,41%) et Reconquête ! Avec 16,93% au premier tour et encore La République en Marche (41,19%) au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,47% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,27% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,68%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 58,13%, devant Emmanuel Macron à 41,87%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? C'est la liste présentée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les européennes à l'époque à Gièvres, avec 35,04% des votes devant celle de Nathalie Loiseau avec 16,17% qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 12,34%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Gièvres La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Gièvres déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Dans la ville, 15,04% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 30,71% de 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 572 € par an, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,44%) et le nombre de résidences HLM (5,88% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Gièvres mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 47,49% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Taux de participation aux européennes à Gièvres : les tendances L'étude des scrutins européens précédents est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette localité. Pendant les dernières élections européennes, parmi les 753 inscrits sur les listes électorales à Gièvres, 44,26% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 55,01% il y a dix ans. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Gièvres : les européennes débutent À Gièvres, le niveau de participation constituera l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à pousser les habitants de Gièvres (41130) à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 28,79% dans la commune. L'abstention était de 29,51% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,41% au premier tour et seulement 59,19% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Gièvres ?