19:09 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Saint-Junien ? L'autre interrogation qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des législatives à Saint-Junien, le binôme Nupes avait en effet cumulé 36,42% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 7,73% à Saint-Junien, contre 19,65% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Saint-Junien lors des européennes ? Les sondeurs annoncent une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des précédentes élections européennes. Logiquement, cette tendance devrait le porter à 31% à Saint-Junien, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a en fait grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Les votants de Saint-Junien penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,31% contre 26,69% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,54% contre 58,46%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Junien quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 21,09% au premier tour, contre 36,42% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale remporter le scrutin.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes à Saint-Junien Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme indispensable au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque à Saint-Junien, avec 21,88% des suffrages (925 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 19,65% suivie par Yannick Jadot avec 11,71%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Junien, un lien étroit Quelle influence les électeurs de Saint-Junien exercent-ils sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 27% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,72%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (73,84%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 4 326 votants. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (16,23%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,89%) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Junien mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 37,31% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Saint-Junien L'étude des résultats des scrutins européens passés est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 45,65% des électeurs de Saint-Junien (Haute-Vienne) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 51,26% en 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Junien L'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera indiscutablement l'étendue de la participation à Saint-Junien. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,24% au premier tour et seulement 51,11% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 352 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 26,67% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,41% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.