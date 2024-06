Résultat des européennes à Chailland : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Chailland pour ces élections européennes ? Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Glucksmann s'était élevé à 5,62% à Chailland, contre 25,92% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des législatives à Chailland, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,78% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (4,65% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,47% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (0,98% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Chailland, entre les 25,92% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,2% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 58,35% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Chailland avant les européennes Le résultat du Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection des députés européens, à l'échelle locale. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà forte à Chailland entre Jordan Bardella en 2019 (16,87%) et Marine Le Pen en 2022 (21,29% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points par rapport à 2019 dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 26% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Chailland ? Chailland avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,29%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 34,2% des suffrages. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 34,41% contre 65,59%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 9,54% au premier tour, contre 58,35% pour le binôme LREM. Chailland n'aura d'ailleurs pas la chance de retrouver les bureaux de vote lors d'un second tour, la circonscription dans son ensemble ayant élu son député dès le premier round !

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Chailland en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait de nouveau comme pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. À Chailland, les dernières élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,92% des bulletins. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 16,87% et Yannick Jadot avec 12,47%.

11:45 - Élections européennes à Chailland : impact de la démographie et de l'économie locale Les données démographiques et socio-économiques de Chailland mettent en lumière des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des européennes. Avec un taux de chômage de 7,39% et une densité de population de 34 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Avec ses 12,13% d'agriculteurs pour 1 159 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,12%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,60%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Chailland mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,96% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Chailland La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Chailland, 70,63% des votants avaient participé. Au fil des scrutins européens antérieurs, les 1 182 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 47,7% dans la commune de Chailland, à comparer avec une participation de 45,15% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Chailland ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Chailland ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 76,26% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,6% au second tour, soit 756 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017. La guerre au Moyen-Orient et son impact sur les tarifs du quotidien sont notamment susceptibles de pousser les électeurs de Chailland (53420) à ne pas rester chez eux.