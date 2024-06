Résultat des européennes à Montenay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Hayer et Glucksmann au coude-à-coude aussi à Montenay pour ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 19,25% des voix dans la commune. Une percée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,92% à Montenay, contre 24,74% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Montenay ? Le nombre de bulletins glanés par la liste portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections 2024. À Montenay, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,11% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 22,77% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les électeurs de Montenay plutôt pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Montenay lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,23%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,77%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 40,61% contre 59,39%. Le RN n'a pas plus convaincu à Montenay un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 14,34% au premier tour, contre 59,33% pour le binôme La République en Marche. Il n'y avait pas eu de second round dans la circonscription.

12:45 - À Montenay, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Montenay était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 24,74% des voix, devançant la liste de Jordan Bardella avec 24,11% et Yannick Jadot avec 10,69%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Montenay La démographie et le profil socio-économique de Montenay façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,71% et une densité de population de 36 hab par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Avec ses 7,18% d'agriculteurs pour 1 327 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,46%) et le nombre de résidences HLM (1,27% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Montenay mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 33,47% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Participation aux élections européennes à Montenay : les chiffres clés Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents scrutins européens. Pendant les précédentes européennes, 48,96% des électeurs de Montenay (Mayenne) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 60,46% il y a 10 ans. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Montenay, 69,43% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Montenay Ce dimanche, lors des élections européennes à Montenay, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation qui pèse sur le budget des familles, cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens de Montenay . Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 79,43% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 80% au premier tour, c'est-à-dire 844 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.