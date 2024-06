Résultat des européennes à Chalifert : l'élection 2024 en direct

Dans les rues de Chalifert, les élections sont en cours. Avec une population de 1 482 habitants répartis dans 624 logements, cette localité présente une densité de 524 hab par km². Ses 104 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (84,78 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 21,91% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 49,28% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 505,01 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Chalifert, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Chalifert ?

La participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues des européennes 2024 à Chalifert. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 22,76% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 28,52% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Les populations des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?