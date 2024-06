Résultat des européennes à Coupvray : l'élection 2024 en direct

Regarder en arrière peut de nouveau sembler logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux élections européennes à l'époque. L'extrême droite avait attiré 21,68% des voix, soit 235 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 19,46% et Yannick Jadot à 15,59%.

11:45 - Coupvray : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la commune de Coupvray, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 347 hab/km² et 49,4% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 6,85% peut agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,78%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,12%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,79%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,25% à Coupvray, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.