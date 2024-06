En direct

19:12 - À Chessy, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 5,73% à Chessy, contre 28,89% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'on le donne très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Chessy, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,97% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Du côté du RN, les sondages de Jordan Bardella augurent un score élevé à Chessy À Chessy, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,56% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 17,2% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 33,49% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,38% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Chessy. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 17,2%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 32,96% contre 67,04%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 15,06%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 36,07% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme La République en Marche finalement vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Chessy Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le trio de tête des dernières européennes à Chessy était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 28,89% des bulletins exprimés, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 17,56% et Yannick Jadot avec 13,97%.

11:45 - Chessy et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux En pleine campagne électorale européenne, Chessy se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 25,72% de cadres pour 6 875 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 617 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (24,15 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les 688 résidents étrangers, représentant 10,23% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 8,23%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 37 159 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Chessy, où les moins de 30 ans correspondent à 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Analyse de la participation aux dernières élections européennes à Chessy Y aura-t-il une hausse de la participation des électeurs français aux européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? Sur l'ensemble du territoire, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Chessy, 72,83% des votants avaient participé. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des élections précédentes. Au moment des précédentes élections européennes, 1 651 électeurs de Chessy s'étaient rendus aux urnes (soit 52,55%), contre une participation de 40,18% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes commencent à Chessy : l'abstention en question À Chessy, l'un des critères forts de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 76,09% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 81,06% au premier tour, c'est-à-dire 3 176 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 44,33% au premier tour. Au second tour, 43,24% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique sont par exemple susceptibles de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Chessy.