En direct

19:06 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Chalon-sur-Saône ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 7,07% à Chalon-sur-Saône, contre 22,61% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa percée lors des dernières législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement à Chalon-sur-Saône, la Nupes avait en effet enregistré 27,26% des votes si on englobe les 2 circonscriptions de la ville. Une percée à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Chalon-sur-Saône, entre les 22,61% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,25% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,33% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Chalon-sur-Saône Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très commenté. On remarque que Chalon-sur-Saône compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,31% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 19,92% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Chalon-sur-Saône ? La commune de Chalon-sur-Saône avait opté pour Marine Le Pen à 19,92% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la représentante du Rassemblement national avec 28,25% et 25,26% des suffrages. Le deuxième tour la laissera en retrait, Emmanuel Macron s'imposant avec 63,37% contre 36,63% pour Le Pen. Avec 12,42%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 27,26% des candidats LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. Un résultat correspondant à la totalité des votants de la ville, comptant 2 circonscriptions sur son territoire. Pas de changement au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore une fois sembler une évidence au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le podium des précédentes européennes à Chalon-sur-Saône était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 13,2% des bulletins exprimés, sur la troisièmemarche, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 20,31% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 22,61%, gagnante dans la commune.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Chalon-sur-Saône A la mi-journée des élections européennes, Chalon-sur-Saône fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 45 031 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 3 180 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 28 143 foyers fiscaux. Dans la commune, 36 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,2 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 4 674 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 13,24%, participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2085,92 € par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 17,64%, annonçant une situation économique mitigée. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Chalon-sur-Saône affirme l'attachement des habitants aux valeurs de l'Union européenne.

10:30 - Chalon-sur-Saône : la mobilisation des électeurs aux européennes L'analyse des résultats des élections antérieures permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Lors des européennes de 2019, 12 026 personnes en capacité de participer à une élection à Chalon-sur-Saône s'étaient rendues aux urnes (soit 46,51%), à comparer avec un taux de participation de 38,49% en 2014. Est-ce que les Français seront plus nombreux à participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : la participation aux européennes représentait 50%.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Chalon-sur-Saône Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Chalon-sur-Saône, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 32,91% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 29,02% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement ramener les électeurs de Chalon-sur-Saône (71100) dans les bureaux de vote.