Résultat des européennes à Crissey : l'élection 2024 en direct

17:05 - Les derniers chiffres à Crissey

Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un beau score pour le Rassemblement national à Crissey. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 27,66% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale (Crissey ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,34% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,91% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,65%. Avec 48,28% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,72%.