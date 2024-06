Résultat des européennes à Chamarandes-Choignes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quels peuvent être les reports du vote Nupes à Chamarandes-Choignes ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé en vol, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 20,77% des voix dans la commune. Une percée à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,41% à Chamarandes-Choignes, contre 25,75% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Chamarandes-Choignes ? Le résultat obtenu par le RN sera scruté à la loupe au niveau local pour ces européennes. Quand on analyse la progression du Rassemblement national prédite par les intentions de vote au niveau national pour ces européennes, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier devrait se situer à environ 26% à Chamarandes-Choignes. Une projection qui concorde avec les suffrages déjà gagnés par le parti dans la ville entre les européennes 2019 (16,24%) et Marine Le Pen en 2022 (21,75% au premier tour de la présidentielle) : une hausse de 5 points qui peut toujours évoluer.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Chamarandes-Choignes ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Chamarandes-Choignes lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,92%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 21,75%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 38,94% contre 61,06%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 16,7% au premier tour, contre 33,18% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Chamarandes-Choignes, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Chamarandes-Choignes Regarder en arrière peut aussi sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau avait gagné à Chamarandes-Choignes lors des élections européennes à l'époque, avec 25,75%. La liste avait repoussé le RN de Jordan Bardella à la deuxième place avec 16,24% des suffrages.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Chamarandes-Choignes Quel impact aura la population de Chamarandes-Choignes sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 55 habitants par km² et un taux de chômage de 5,83%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,04%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 448 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,07%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,97%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Chamarandes-Choignes mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,28% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Chamarandes-Choignes : un aperçu détaillé Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 59,61% au sein de Chamarandes-Choignes (Haute-Marne). La participation était de 46,79% en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Chamarandes-Choignes : scrutin en cours À Chamarandes-Choignes, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des européennes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,76% au premier tour. Au second tour, 48,18% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 821 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 18,23% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 19,85% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.