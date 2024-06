En direct

19:07 - Les supporters de la coalition de gauche font envie Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 21,58% des voix dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,21% à Chaumont, contre 21,77% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Chaumont avant les européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très analysé. À Chaumont, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 24,27% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 24,96% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prévoient les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les votants de Chaumont plutôt pour Macron à la présidentielle Chaumont avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,96%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 28,23% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,02% contre 56,98%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 19,98% au premier tour, contre 27,85% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va cumuler le plus de voix, avec 58,01% sur l'unique circonscription recouvrant Chaumont.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Chaumont il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste avait glané 24,27% des voix, devant Nathalie Loiseau à 21,77% et Yannick Jadot à 11,56%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Chaumont : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Chaumont foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 21 699 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 339 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la ville, 35 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,64 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 1 042 résidents étrangers, soit 4,79% de la population, participe à son pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 49,59% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1646,09 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En conclusion, à Chaumont, les problématiques locales se joignent aux défis européens.

10:30 - À Chaumont, quelle participation aux précédentes élections européennes ? L'analyse des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Au moment des précédentes élections européennes, 7 082 personnes habilitées à voter à Chaumont s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 46,44%). La participation était de 38,7% pour le scrutin européen de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Chaumont Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Chaumont ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,2% au premier tour et seulement 41,43% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 14 849 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 66,48% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 67,09% au premier tour, soit 9 962 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.