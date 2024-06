Résultat des européennes à Chambles : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Chambles pour ces élections européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 4,3% à Chambles, contre 23,44% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les études sondagières publiées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Chambles, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,76% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Chambles ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces élections européennes à l'échelle locale. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Chambles. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour s'attendre à 33% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Chambles plutôt favorables à Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Chambles lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,07%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 25,42%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,7% contre 57,3%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,12% au premier tour, contre 22,76% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Chambles, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie lors du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - À Chambles, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière apparait encore comme logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Chambles plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 23,44% des suffrages exprimés, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 23,23% et Yannick Jadot avec 14,41%.

11:45 - Élections européennes à Chambles : un éclairage démographique Dans les rues de Chambles, le scrutin est en cours. Avec ses 1 068 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Avec 72 entreprises, Chambles offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 20,3 % des résidents sont des enfants, et 25,71 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,92% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,08% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 810,83 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour résumer, à Chambles, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Chambles : ce qu'il faut retenir Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des consultations politiques antérieures. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 61,27% dans la commune de Chambles. La participation était de 55,01% en 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Chambles : quel sera le taux d'abstention ? L'une des clés des élections européennes sera sans nul doute l'étendue de la participation à Chambles. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 41,76% au premier tour et seulement 45,94% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Chambles pour les élections européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 15,06% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 18,35% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.