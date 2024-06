En direct

19:08 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier du score de la Nupes à Saint-Just-Saint-Rambert ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 4,73% à Saint-Just-Saint-Rambert, contre 24,85% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Just-Saint-Rambert, le binôme Nupes avait en effet réuni 20,84% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,66% pour Yannick Jadot, 1,68% pour Fabien Roussel et 1,67% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Saint-Just-Saint-Rambert ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Les sondages prédisent un RN à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des précédentes élections européennes. Logiquement, cette tendance doit le pousser à 32% à Saint-Just-Saint-Rambert, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Just-Saint-Rambert Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Just-Saint-Rambert avec 23,35% contre 31,75% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,54% contre 60,46%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,12% au premier tour, contre 26,70% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore un binôme Les Républicains qui remportera le plus de suffrages, avec 66,43% sur l'unique circonscription recouvrant Saint-Just-Saint-Rambert.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans à Saint-Just-Saint-Rambert Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble de nouveau avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella se contentant de la deuxième place à 22,57% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui l'avait emporté avec 24,85%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Just-Saint-Rambert A la mi-journée des européennes, Saint-Just-Saint-Rambert fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 15 419 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 213 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,24 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 331 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,81%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 35 875 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Saint-Just-Saint-Rambert contribue à construire l'avenir européen.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Saint-Just-Saint-Rambert Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations politiques antérieures. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 5 710 personnes en âge de voter à Saint-Just-Saint-Rambert, 49,9% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 58,29% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Saint-Just-Saint-Rambert : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Saint-Just-Saint-Rambert, l'abstention constituera indiscutablement l'une des clés des élections européennes 2024. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 22,75% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 25,72% au second tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,05% au premier tour et seulement 55,06% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Saint-Just-Saint-Rambert ? Le conflit militaire entre Israël et la Palestine serait notamment susceptible d'impacter le pourcentage de participation à Saint-Just-Saint-Rambert (42170).