En direct

19:09 - Les bulletins de la coalition de gauche scrutés L'autre question qui enveloppe ces élections européennes 2024 est celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Chambly, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,26% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 5,58% à Chambly, contre 17,03% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 17,03% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 22,9% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 27,47% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - À Chambly, un Rassemblement national favori ? Le résultat du RN sera scruté à la loupe pour cette élection des députés européens, localement. À Chambly, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,8% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,63% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les électeurs de Chambly plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Le résultat de l'élection la plus récente est un indicateur clé au moment de l'élection en cours. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un bon démarrage pour le RN à Chambly. Ce dernier s'était élevé en tête dans la cité avec 28,42% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 50,53% au second sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,63% au 1er tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 25,25% et Emmanuel Macron troisième avec 22,9%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 51,6%, devant Emmanuel Macron à 48,4%.

12:45 - 29,8% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Chambly Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore une fois sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Chambly, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, avec 29,8% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,03% et Yannick Jadot à 11,32%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chambly La démographie et la situation socio-économique de Chambly contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 11,07% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 779 hab par km² et 49,82% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un salaire moyen mensuel net de 2423,3 euros/mois montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 2 904 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,83%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,31%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Chambly mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,3% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Chambly : facteurs et implications Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2019, durant les européennes, parmi les 3 180 personnes en âge de voter à Chambly, 53,1% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 61,6% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Chambly : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes La participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Chambly. Les populations des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 6 832 personnes en âge de voter dans la ville, 28,63% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 30,17% au second tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,59% au premier tour. Au second tour, 58,83% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Chambly ?