19:08 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Persan ? Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, avait atteint 11,59% à Persan, contre 4,4% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Persan, le binôme Nupes avait en effet cumulé 41,86% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 45% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (43% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,89% pour Yannick Jadot, 1,94% pour Fabien Roussel et 0,67% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Persan avant les européennes À Persan, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 32,59% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,04% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Persan lors du premier tour de la présidentielle, avec 43%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,04%. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,46% contre 55,54%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 24,47% au premier tour, contre 41,86% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il ne fera pas mieux au second tour, laissant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Persan Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Persan, à 32,59%. Le mouvement eurosceptique doublait Manon Aubry à 12,42% et Nathalie Loiseau à 11,59%.

11:45 - Persan et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Persan se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 13 996 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 825 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (76,09 %) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La présence de 2 782 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 23,96%, contribue à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2057,9 euros par mois, la commune affiche un taux de chômage de 15,79%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Persan, où les moins de 30 ans représentent 45% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Persan ? Au fil des dernières années, les 14 048 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les dernières élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 39,32% des électeurs de Persan. Le taux de participation était de 34,78% pour le scrutin de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Persan, 79,06% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est le moment de voter à Persan pour les élections européennes À Persan, l'une des grandes inconnues des européennes sera à n'en pas douter la participation. La situation géopolitique actuelle est de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Persan (95340). Au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 38,17% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 30,29% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 64,28% au premier tour et seulement 64,04% au second tour.