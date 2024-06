Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 4,47% à Chambois, contre 20,78% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les études sondagières établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Chambois, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,48% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Chambois, entre les 20,78% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,83% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,36% de LREM au premier tour des législatives…

Jordan Bardella pourrait atteindre 40% à Chambois si la tendance anticipée par les études sondagières à l'échelle nationale se répercute localement. Le chef de file est en effet crédité de 30 à 33% des votes dans le pays, soit 10 points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? La projection est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un puissant résultat pour le RN à Chambois. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 30,67% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket La République en Marche sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,62% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,31%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 50,82%, devant Emmanuel Macron à 49,18%.

Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Chambois, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée, avec 29,51% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 20,78% et Yannick Jadot à 11,26%. C'étaient alors 152 votants qui l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Chambois : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Quel portrait faire de Chambois, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 373 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 57 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 422 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,53 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 27,78% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 31,28% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 147,88 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Chambois, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.