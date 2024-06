Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Sylvains-Lès-Moulins. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prévoir 35% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Sylvains-Lès-Moulins penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Sylvains-Lès-Moulins lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,46%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 28,68%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 44,53% contre 55,47%. Le RN ne convainquait pas plus à Sylvains-Lès-Moulins un mois plus tard, lors des législatives, avec 25,69% au premier tour, contre 28,43% pour le binôme La République en Marche. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de votes, avec 56,96% sur la seule circonscription couvrant Sylvains-Lès-Moulins.