En direct

19:10 - Qui vont adopter les supporters de la gauche à la Ferté-sous-Jouarre ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Le candidat de gauche s'était arrogé 4,22% à la Ferté-sous-Jouarre, contre 18,32% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à la Ferté-sous-Jouarre, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 25,13% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,37% pour Yannick Jadot, 1,66% pour Fabien Roussel et 0,84% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Les performances du Rassemblement national à la Ferté-sous-Jouarre avant les européennes À la Ferté-sous-Jouarre, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 31,46% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 27,93% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau national, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position il y a deux ans à la Ferté-sous-Jouarre C'est probalement l'élection du président de la République qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'est illustrée à la Ferté-sous-Jouarre au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 27,93% des électeurs au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,7% contre 50,3%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 26,14% des voix sur place, contre 28,28% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (52,28%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Regarder en arrière peut de nouveau sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste RN dirigée par Bardella qui avait dominé les élections européennes il y a cinq ans à la Ferté-sous-Jouarre, avec 31,46% des électeurs, soit 776 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 18,32% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 9,85%.

11:45 - La Ferté-sous-Jouarre : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les données démographiques et socio-économiques de la Ferté-sous-Jouarre montrent des tendances claires qui pourraient influer sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 15,47%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (49,28%) met en avant le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (60,5%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 2 336 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,42% et d'une population immigrée de 14,56% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à la Ferté-sous-Jouarre mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,07% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - À la Ferté-sous-Jouarre, quelle participation aux précédentes européennes ? Assisterons-nous à une amélioration de la participation des Français aux élections européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins européens précédents. Au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 45,21% dans la commune de la Ferté-sous-Jouarre. La participation était de 35% il y a 10 ans.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur La Ferté-sous-Jouarre À la Ferté-sous-Jouarre, l'abstention sera l'une des grandes inconnues des européennes 2024. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 68,68% dans la ville, à comparer avec une participation de 64,16% au second tour, ce qui représentait 3 734 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 40,03% au premier tour et seulement 37,06% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à la Ferté-sous-Jouarre ? L'inflation pourrait modifier les décisions que prendront les citoyens de la Ferté-sous-Jouarre.