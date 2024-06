Résultat des européennes à Champagnier : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Champagnier, qui va récupérer les 28,3% de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Champagnier, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,3% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 6,34% à Champagnier, contre 28,36% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Champagnier lors des européennes ? La fraction d'électeurs du RN sera le principal enseignement pour cette élection à l'échelle locale. La liste Rassemblement national devrait atteindre près de 20% à Champagnier si la situation décrite par les intentions de vote à l'échelle de la France se confirme localement. Le leader nationaliste est en effet crédité d'environ un tiers des votes dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Les votants de Champagnier plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Dans la commune de Champagnier, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec 17,56%, la cheffe du RN était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,78% et 19,61% des votes. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 69,34% contre 30,66% pour Le Pen au second round dans la localité. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,93%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 39,19% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Champagnier lors des précédentes élections européennes, avec 28,36% des bulletins. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 19,59% dans la ville. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 13,81%.

11:45 - Les enjeux locaux de Champagnier : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Champagnier, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 35,79% de cadres pour 1 406 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. Avec 85 entreprises, Champagnier permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (91,96 %) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 29,93% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 46,1% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 635,97 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En somme, Champagnier incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Champagnier : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment ont voté les habitants de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, parmi les 551 inscrits sur les listes électorales à Champagnier, 40,88% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 51,67% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Champagnier Le niveau d'abstention constituera incontestablement un facteur déterminant de ces européennes 2024 à Champagnier. La baisse du pouvoir d'achat pourrait en effet impacter la participation à Champagnier. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 89,31% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 85,51% au deuxième tour, ce qui représentait 856 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.