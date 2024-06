En direct

19:09 - Les suffrages de la Nupes font envie Une autre interrogation qui accompagne ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des élections des députés au Pont-de-Claix, le binôme Nupes avait en effet obtenu 43,1% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,64% au Pont-de-Claix, contre 15,63% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste.

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes au Pont-de-Claix ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella à ces élections européennes sera très commenté. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Le Pont-de-Claix semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les inscrits du Pont-de-Claix penchaient pour Le Pen en 2022 Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,1% contre 35,6% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 41,72% contre 58,28%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis au Pont-de-Claix par la suite, lors des législatives, avec 22,71% au premier tour, contre 43,10% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il en ira de même au second tour, qui verra encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - 26,55% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes au Pont-de-Claix Regarder en arrière apparait aussi comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, au Pont-de-Claix, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait une longueur d'avance, cumulant 26,55% des votes contre Nathalie Loiseau à 15,63% et Yannick Jadot à 11,04%. Si on entre dans le détail, 688 habitants l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - Le Pont-de-Claix : démographie, élections et perspectives d'avenir En pleine campagne électorale européenne, Le Pont-de-Claix est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 10 805 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 637 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 000 foyers fiscaux. Dans la commune, 40 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,58 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 1 417 résidents étrangers, représentant 13,03% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 43,15% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2110,04 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Au Pont-de-Claix, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Au Pont-de-Claix, quelle abstention aux européennes ? Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 10 891 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, durant les européennes, sur les 2 681 inscrits sur les listes électorales au Pont-de-Claix, 40,96% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 31,05% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas du Pont-de-Claix Au Pont-de-Claix, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indiscutablement l'abstention. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 65,64% au premier tour. Au second tour, 67,69% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la présidentielle, 30,62% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 36,22% au second tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.