19:06 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Échirolles, qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Échirolles, le binôme Nupes avait en effet cumulé 35,06% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 6,86% à Échirolles, contre 19,09% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Échirolles A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes 2024 sera très scruté. À Échirolles, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,9% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 19,21% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les chiffres de 2022 à retenir pour les résultats de ce soir Avec 19,21%, c'est un score trop étriqué qu'avait enregistré Marine Le Pen à Échirolles au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du RN était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 35,94% et 22,99% des bulletins exprimés. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 34,27% contre 65,73%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 19,48%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 35,06% des voix. Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore sembler une évidence au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui s'était affichée en tête des élections du Parlement européen à l'époque à Échirolles, avec 21,9% des votes exprimés, soit 1924 voix dans la ville, devant celle de Nathalie Loiseau avec 19,09% et Yannick Jadot avec 13,34%.

11:45 - Échirolles : démographie et socio-économie impactent les élections européennes A mi-chemin des élections européennes, Échirolles regorge de diversité et d'activités. Avec ses 36 849 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 452 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 9 756 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 20,99 % des résidents sont des enfants, et 23,58 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 5 757 résidents étrangers, soit 15,57% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2154,42 euros par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 17,02%, annonçant une situation économique tendue. À Échirolles, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Échirolles : la mobilisation des électeurs aux européennes L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 43,6% dans la commune d'Échirolles, contre une participation de 37,41% il y a dix ans. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Échirolles : l'abstention en question À Échirolles, la participation sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des familles est de nature à renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs d'Échirolles. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 29,77% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 35,66% au second tour. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 59,83% au premier tour. Au second tour, 62,05% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Échirolles ?