En direct

19:22 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Champigny ? Une autre interrogation qui enveloppe ces européennes 2024 est celle du vote de gauche après la dispersion de la Nupes. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 19,59% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 4,78% à Champigny, contre 12,22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Champigny ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. À Champigny, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 39,04% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 39,05% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prédisent les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Champigny Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très bon démarrage pour le RN à Champigny. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la commune avec 45,54% au 1er round avant un formidable 68,82% au deuxième, le plaçant tout en haut du paysage local sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même récolté une meilleure marque aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. Elle avait rassemblé 39,05% au 1er tour et 63,54% au deuxième dans la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Champigny Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme sensé au moment du scrutin de ce 9 juin. 39,04% des votes s'étaient tournés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 12,22% et Yannick Jadot à 9,69%. Le mouvement d'extrême droite avait rassemblé ainsi pas moins de 278 électeurs de Champigny.

11:45 - Élections européennes à Champigny : un éclairage démographique Quel impact aura la population de Champigny sur les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 10,68% et une densité de population de 107 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (74,3%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 639 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,20%) et le nombre de résidences HLM (3,97% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Champigny mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 33,46% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Champigny Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, parmi les 750 inscrits sur les listes électorales à Champigny, 48,42% étaient allés voter. La participation était de 39,79% pour le scrutin de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Champigny À Champigny, le taux d'abstention sera indéniablement un critère déterminant de ce scrutin européen 2024. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des Français serait par exemple susceptible d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Champigny. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 70,84% au sein de la commune. Le taux de participation était de 68,5% au deuxième tour, soit 1 107 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 39,69% au premier tour. Au deuxième tour, 36,48% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Champigny ?