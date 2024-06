Résultat des européennes à Chandon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la Nupes à Chandon ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 4,65% à Chandon, contre 22,49% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Chandon, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,43% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Chandon, entre les 22,49% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,71% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,91% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Chandon, une liste Bardella favorite ? Le nombre de votes de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera une des clés pour cette élection 2024 à l'échelle locale. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Chandon. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour l'amener à plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable au RN à Chandon ? La communauté électorale de Chandon avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022. La candidate du parti d'extrême droite prenait une avance notable avec 29,79% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,41% contre 51,59%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 24,56% des voix sur place, contre 24,91% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 58,05%.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Chandon en 2019 ? Regarder en arrière semble toujours évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Chandon, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, l'avait emporté, glanant 26,21% des votes devant Nathalie Loiseau à 22,49% et Yannick Jadot à 12,27%. Ce qui correspond à 141 électeurs dans la commune.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Chandon Quel impact aura la population de Chandon sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 116 hab par km² et un taux de chômage de 11,01%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (11,34%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 583 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,6%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,34%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Chandon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,6% des résidents titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Chandon : quels enseignements ? L'abstention des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,37% ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h. L'analyse des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 566 inscrits sur les listes électorales à Chandon, 50,18% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 60,67% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Chandon : quelles perspectives pour les élections européennes ? La participation constituera l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Chandon. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, 78,23% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 78,29% au premier tour, ce qui représentait 887 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,37% au premier tour et seulement 44,41% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des foyers français est capable de modifier la stratégie de vote des citoyens de Chandon (42190).