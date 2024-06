Résultat des européennes à Saint-Denis-de-Cabanne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Sur quel candidat vont se diriger les 20,67% de la Nupes à Saint-Denis-de-Cabanne ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 3,92% à Saint-Denis-de-Cabanne, contre 25,58% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des dernières législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Denis-de-Cabanne, le binôme Nupes avait en effet accumulé 20,67% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,11% pour Yannick Jadot, 3,82% pour Fabien Roussel et 1,76% pour Anne Hidalgo). Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel candidat vont retenir les supporters de la droite à Saint-Denis-de-Cabanne ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet localement pour cette élection du Parlement européen 2024. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Saint-Denis-de-Cabanne. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi prévoir plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Pourquoi le RN a l'avantage à Saint-Denis-de-Cabanne ? Le choix de celui qui va présider la France est probalement la meilleure loupe pour estimer la tendance locale. La ville de Saint-Denis-de-Cabanne avait servi un bel avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle il y a deux ans puisque la patronne du Rassemblement national finissait avec 28,93% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,83% contre 52,17%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grattant 19,95% des votes sur place, contre 27,55% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 58,61%.

12:45 - À Saint-Denis-de-Cabanne, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau avisé au moment du scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait dominé les élections européennes à l'époque. Le bulletin avait cumulé 26,27% des votes, devant Nathalie Loiseau à 25,58% et Yannick Jadot à 10,6%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Denis-de-Cabanne, un lien étroit Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Saint-Denis-de-Cabanne comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 259 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 78 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 385 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (78,92 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,19% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 40,26% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 724,45 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Saint-Denis-de-Cabanne, les problématiques locales, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Saint-Denis-de-Cabanne Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Saint-Denis-de-Cabanne, 67,53% des votants avaient voté. L'analyse des scrutins européens précédents est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 460 inscrits sur les listes électorales à Saint-Denis-de-Cabanne, 52,69% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 45,37% lors des européennes de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Saint-Denis-de-Cabanne À Saint-Denis-de-Cabanne, l'un des critères principaux du scrutin européen 2024 sera indiscutablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,36% au premier tour et seulement 41,42% au second tour. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,97% au sein de la commune, contre un taux de participation de 75,57% au deuxième tour, ce qui représentait 693 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.