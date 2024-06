En direct

19:10 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Chantonnay convoité Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était arrogé 5,7% à Chantonnay, contre 26,86% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa poussée lors des dernières législatives. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Chantonnay, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,33% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Chantonnay ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le principal enseignement localement pour ces élections du Parlement européen. Les enquêtes d'opinion imaginent un RN à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son score de 2019. Théoriquement, cette tendance doit le porter à 31% à Chantonnay, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les votants de Chantonnay plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,95% contre 37,74% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 36,85% contre 63,15%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 17,01% au premier tour, contre 26,22% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de voix, avec 60,71% sur la seule circonscription couvrant Chantonnay.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 à Chantonnay Regarder en arrière semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Chantonnay lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 26,86% des votes. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 21,9% dans la ville. Yannick Jadot finissait troisième, avec 12,35%.

11:45 - Chantonnay : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les habitants de Chantonnay peuvent-ils affecter les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 99 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,51%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2038,81 € par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 3 106 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,29%) et le nombre de résidences HLM (9,99% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Chantonnay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,44% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Participation aux européennes à Chantonnay : un regard approfondi Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent habituellement les électeurs de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 52,56% dans la commune de Chantonnay, à comparer avec une participation de 42,39% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Chantonnay L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter la participation à Chantonnay. Le conflit russo-ukrainien ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Chantonnay . Au second tour de la dernière présidentielle, sur les 6 398 personnes en âge de voter dans la commune, 79,13% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 78,51% au premier tour, soit 5 023 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 48,46% au premier tour et seulement 46,5% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Chantonnay pour les européennes ?