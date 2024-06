Résultat des européennes à Chantraine : l'élection 2024 en direct

17:01 - Situation favorable à Renaissance à Chantraine ?

Chantraine avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,77%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 31,08% des votes. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 37,41% contre 62,59%. Le RN ne convainquait pas plus à Chantraine un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,37% au premier tour, contre 32,66% pour le binôme Les Républicains. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui cumulera le plus de votes, avec 76,07% sur l'unique circonscription couvrant Chantraine.