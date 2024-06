Résultat des européennes à Chanu : l'élection 2024 en direct

La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. La présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle prenait une avance notable avec 32,44% au premier tour, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 31,26% et 14,96% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,78% contre 50,22%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 17,47% des votes sur place, contre 54,37% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (74,07%).

11:45 - Démographie et politique à Chanu, un lien étroit

Comment la population de Chanu peut-elle affecter les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 80 hab/km² et un taux de chômage de 10,13%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (24,44%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 465 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,65%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,60%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Chanu mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,0% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.