19:13 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait obtenu 3,92% à Tinchebray-Bocage, contre 16,01% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Tinchebray-Bocage, le binôme Nupes avait en effet enregistré 10,17% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Tinchebray-Bocage, entre les 16,01% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,09% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 5,27% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Tinchebray-Bocage, un favori aux européennes ? La part des électeurs de la liste Bardella sera une des clés au niveau local pour cette européenne. Quand on analyse la progression du Rassemblement national anticipée par les sondeurs au niveau national aujourd'hui, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier a toutes les chances de se situer tout proche des 30% à Tinchebray-Bocage. Une estimation qui semble coller avec les suffrages déjà arrachés par le parti dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Tinchebray-Bocage ? Tinchebray-Bocage avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,85%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 31,09% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,06% contre 54,94%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Tinchebray-Bocage par la suite, lors des législatives, avec 9,87% au premier tour, contre 66,56% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui cumulera le plus de suffrages, avec 83,10% sur l'unique circonscription couvrant Tinchebray-Bocage.

12:45 - En 2019, François-Xavier Bellamy en tête lors des européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme logique au moment du scrutin de ce dimanche. C'est François-Xavier Bellamy qui l'emportait à Tinchebray-Bocage lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 28,33% des suffrages. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 22,64% dans la ville. Nathalie Loiseau achevait l'élection troisième, avec 16,01%.

11:45 - Les données démographiques de Tinchebray-Bocage révèlent les tendances électorales À Tinchebray-Bocage, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec 40,53% de population active et une densité de population de 188 hab par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 11,24% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1983,19 €/mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,45%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,73%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Tinchebray-Bocage mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,37% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Européennes passées à Tinchebray-Bocage : retour sur la participation électorale La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des élections antérieures. En 2019, au moment des européennes, le taux d'abstention représentait 46,55% des électeurs de Tinchebray-Bocage, contre une abstention de 48,69% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Tinchebray-Bocage ? À Tinchebray-Bocage, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,02% des personnes en capacité de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 73,25% au premier tour, soit 2 640 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,8% au premier tour. Au deuxième tour, 53,62% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Tinchebray-Bocage cette année ? La baisse du pouvoir d'achat est en mesure de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Tinchebray-Bocage.