En direct

19:11 - À Charnay-lès-Mâcon, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections européennes est celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,98% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 6,48% à Charnay-lès-Mâcon, contre 26,12% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur qui vont se diriger les électeurs de droite à Charnay-lès-Mâcon ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Les intentions de vote annoncent un RN à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique doit le pousser à 27% à Charnay-lès-Mâcon, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les conclusions les plus expéditives.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir Charnay-lès-Mâcon avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,81%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 33,97% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 36,91% contre 63,09%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 17,96% au premier tour, contre 40,95% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui glanera le plus de voix, avec 62,50% sur la seule circonscription couvrant Charnay-lès-Mâcon.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Lors des élections des députés européens il y a cinq ans, la liste du Rassemblement national avait réuni 17,75% des votes. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 26,12%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Charnay-lès-Mâcon Dans la ville de Charnay-lès-Mâcon, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,95% et une densité de population de 558 hab/km², les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (79,59%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 017 votants. Le nombre de familles monoparentales (18,41%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (8,08%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Charnay-lès-Mâcon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,13% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - À Charnay-lès-Mâcon, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. L'étude des dernières consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, 47,17% des électeurs de Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 53,24% en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Charnay-lès-Mâcon : scrutin en cours À Charnay-lès-Mâcon, l'une des clés du scrutin européen sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 996 personnes en âge de voter dans la ville, 24,92% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 22,97% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences en matière énergétique et économique pourraient ramener les habitants de Charnay-lès-Mâcon vers les urnes.