En direct

19:07 - Quel score pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait glané 24,43% à Mâcon, contre 7,44% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Mâcon, le binôme Nupes avait en effet enregistré 32,35% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Mâcon, un favori aux européennes ? À Mâcon, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 19,06% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 18,52% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Mâcon ? Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 18,52% contre 29,1% pour Emmanuel Macron et 26,44% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 66,47% contre 33,53% pour Le Pen au deuxième round sur place. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 16%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 35,46% des voix. Mâcon se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 52,41%.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche en 2019 à Mâcon Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? La liste de Bardella ne finissait que deuxième lors des élections du Parlement européen à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première place avec 24,43%, contre 19,06% pour le RN.

11:45 - Mâcon : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Les données démographiques et socio-économiques de Mâcon mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,89% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec 42,52% de population active et une densité de population de 1229 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (69,8%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 8 273 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 18,43% et d'une population étrangère de 14,51% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Mâcon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 37,88% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Mâcon Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Mâcon, 73,08% des habitants avaient participé. Au fil des dernières années, les 35 238 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 42,84% au niveau de Mâcon. La participation était de 35,24% il y a dix ans.

09:30 - Les élections européennes à Mâcon sont lancées Ce dimanche, lors des européennes à Mâcon, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 42,2% au premier tour et seulement 39,94% au second tour. Quelle sera la participation à Mâcon cette année ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 65,55% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 69,57% au premier tour, ce qui représentait 13 472 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.