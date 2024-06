En direct

19:28 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Chassiers, le binôme Nupes avait en effet glané 33,18% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 4,41% à Chassiers, contre 19,36% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 19,36% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 19,54% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 12,81% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - À Chassiers, une liste Bardella favorite ? On remarque que Chassiers compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,51% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 20,43% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Chassiers ? Chassiers avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,43%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 30,55% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 44,51% contre 55,49%. Le RN ne convainquait pas plus à Chassiers quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 11,44% au premier tour, contre 33,18% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Chassiers, c'est finalement une majorité Nupes qui sera désignée au cours du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - 24,51% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Chassiers Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme sensé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. 24,51% des votes s'étaient tournés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 19,36% et Yannick Jadot à 17,65%. Le mouvement nationaliste s'était arrogé le scrutin avec 100 habitants de Chassiers passés par les bureaux de vote.

11:45 - Chassiers : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Chassiers comme dans toute la France. Avec une population de 1 006 habitants répartis dans 687 logements, ce village présente une densité de 82 habitants/km². Ses 64 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 269 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 13,15 % des résidents sont des enfants, et 9,62 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 22,97% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,42% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 267,54 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Chassiers contribue à façonner l'avenir de l'Europe.

10:30 - Analyse de la participation lors des élections européennes à Chassiers Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 39,64% des inscrits sur les listes électorales de Chassiers avaient déserté les urnes. L'abstention était de 48,43% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Chassiers La participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Chassiers. La situation géopolitique actuelle est par exemple capable de ramener les électeurs de Chassiers (07110) dans les bureaux de vote. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,08% dans la ville, contre une participation de 79,44% au premier tour, c'est-à-dire 572 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 61,1% au premier tour et seulement 61,52% au second tour.