En direct

19:28 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Largentière convoité à gauche Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait glané 4,34% à Largentière, contre 17,55% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré sa performance lors des élections législatives. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Largentière, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,24% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Largentière pour la liste Rassemblement national ? Indicateur clé pour ce dimanche : Largentière fait partie des rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 16,42% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 16,49% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Largentière ? Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans à Largentière au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 16,49% contre 22,22% pour Emmanuel Macron et 37,04% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron finissant à 61,27% contre 38,73% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 10,52%, alors que les candidats Nupes cumuleront 32,24% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Les Républicains vainqueur localement.

12:45 - 17,55% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Largentière Regarder en arrière apparait de nouveau comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Largentière lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 17,55% des suffrages. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 16,42% dans la cité. Yannick Jadot échouait troisième, avec 13,77%.

11:45 - Largentière : démographie, élections et stratégies politiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Largentière montrent des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. Avec 27% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 28,42%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (50,43%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 586 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,18% et d'une population immigrée de 11,38% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 20,5%, comme à Largentière, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Largentière ? Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,12%. L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Durant les précédentes élections européennes, 544 personnes en capacité de voter à Largentière avaient participé à l'élection (soit 47,47%). La participation était de 37,71% en 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Largentière L'abstention constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues des européennes 2024 à Largentière. Les jeunes générations montrent souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 211 personnes en âge de voter au sein de la localité, 29,4% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 36,72% au deuxième tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,53% au premier tour et seulement 48,3% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Largentière cette année ?