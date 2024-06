En direct

19:28 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes à Vinezac ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 12,16% à Vinezac, contre 14,34% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des législatives. A l'issue du premier tour des législatives à Vinezac, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,74% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - La liste Bardella favorite à Vinezac pour les européennes ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections européennes 2024 sera très observé. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà solide à Vinezac entre Jordan Bardella en 2019 (18,15%) et Marine Le Pen en 2022 (23,11% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes Vinezac avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,11%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 28,03% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 49,31% contre 50,69%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,87% au premier tour, contre 31,74% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Vinezac, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au cours du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi sensé au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Vinezac, avec 18,15% des suffrages devant celle de Yannick Jadot avec 15,25% suivie par la liste Nathalie Loiseau avec 14,34%.

11:45 - Vinezac : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Vinezac, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,91%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (25,43%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 595 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,64%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,74%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 21,48%, comme à Vinezac, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - À Vinezac, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et seulement 43% à 17h. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Lors des élections européennes de 2019, le taux de participation s'élevait à 54,71% des inscrits sur les listes électorales de Vinezac, à comparer avec une participation de 45,42% en 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Vinezac Ce dimanche, lors des européennes à Vinezac, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre en Ukraine ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières seraient par exemple capables de pousser les électeurs de Vinezac (07110) à s'intéresser plus fortement du scrutin. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 122 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,7% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 25,11% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.