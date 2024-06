Résultat des européennes à Château-Salins : l'élection 2024 en direct

Le résultat obtenu par la liste portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces européennes au niveau local, comme dans le reste de la France. Législatives mises à part, la progression du RN est déjà forte à Château-Salins entre Jordan Bardella en 2019 (33,57%) et Marine Le Pen en 2022 (37,3% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 43% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

L'élection présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Château-Salins. Elle finissait à 37,3% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,23% et 13,43% des voix. Au second tour, elle écrasait aussi Macron avec 56,59% contre 43,41%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 23,01% des suffrages sur place, contre 41,15% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 67,04%.

11:45 - Démographie et politique à Château-Salins, un lien étroit

La composition démographique et la situation socio-économique de Château-Salins façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 14,5% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec 38,79% de population active et une densité de population de 226 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 060 €/an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 686 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,79%) et le nombre de résidences HLM (4,04% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Château-Salins mettent en avant une diversité de qualifications, avec 40,73% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.