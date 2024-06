Résultat des européennes à Château-Thierry : l'élection 2024 en direct

En direct

19:08 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Château-Thierry pour ces européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 4,3% à Château-Thierry, contre 20,78% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Château-Thierry, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,86% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Château-Thierry lors des européennes ? Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Château-Thierry semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité.

15:02 - Les votants de Château-Thierry plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Château-Thierry lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,08%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,9%. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,34% contre 54,66%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 20,71% au premier tour, contre 32,69% pour le binôme Divers centre. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va remporter le plus de voix, avec 55,36% sur la seule circonscription couvrant Château-Thierry.

12:45 - À Château-Thierry, Jordan Bardella en tête en 2019 Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste présentée par Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque à Château-Thierry, avec 28,97% des électeurs (1132 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 20,78% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 10,03%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Château-Thierry Au cœur de la campagne électorale européenne, Château-Thierry se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 15 204 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 993 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 37 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,73 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Château-Thierry accueille une communauté diversifiée, avec ses 2 020 résidents étrangers, soit 13,20% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2095,59 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 23,57%, annonçant une situation économique mitigée. À Château-Thierry, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Château-Thierry : retour sur la participation aux dernières européennes Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%. L'étude des élections antérieures permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 4 069 personnes aptes à participer à une élection à Château-Thierry s'étaient rendues aux urnes (soit 43,33%). Le taux de participation était de 36,94% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Château-Thierry À Château-Thierry, l'un des critères forts des élections européennes 2024 sera sans nul doute le taux d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,98% au premier tour et seulement 40,39% au deuxième tour. Pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 9 498 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 63,15% étaient allés voter. Le taux de participation était de 65,0% au premier tour, ce qui représentait 6 174 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.