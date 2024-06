11:45 - Essômes-sur-Marne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Essômes-sur-Marne comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 719 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 117 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 34 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,69 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 159 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,6%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 27 717 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. Ainsi, à Essômes-sur-Marne, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.