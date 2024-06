En direct

19:11 - À Châteaubourg, quels reports de voix à gauche ce soir ? En plus du score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait glané 28,48% à Châteaubourg, contre 8,85% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a fait long feu. A l'issue du premier tour des législatives à Châteaubourg, le binôme Nupes avait en effet accumulé 33,94% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du Parti communiste. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Châteaubourg, entre les 28,48% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 38,05% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 41,33% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Du côté du RN, les sondages de Bardella font saliver à Châteaubourg A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très analysé. Les sondages d'opinion prévoient un Jordan Bardella à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des précédentes européennes. Selon une simple addition, cette tendance doit le porter à 21% à Châteaubourg, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Les inscrits de Châteaubourg plutôt favorables à Macron il y a deux ans Les électeurs de Châteaubourg avaient accordé à Marine Le Pen 14,73% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la candidate avec 38,05% et 22,52% des bulletins exprimés. Le second tour la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron l'emportant avec 74,26% contre 25,74% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,28%, alors que les candidats LREM obtiendront 41,33% des voix. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? À Châteaubourg, les dernières élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,48% des suffrages exprimés. La gagnante était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 21,5%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 11,27%.

11:45 - Châteaubourg : européennes et dynamiques démographiques Dans la commune de Châteaubourg, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 41% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,21%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (87,22%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2 878 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,34%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,79%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,07%), témoigne d'une population instruite à Châteaubourg, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Châteaubourg : retour sur la participation aux dernières européennes Au fil des dernières années, les 7 668 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 46,81% au niveau de Châteaubourg (Ille-et-Vilaine), contre un taux d'abstention de 56,24% il y a dix ans. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Châteaubourg pour les élections européennes L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections européennes à Châteaubourg. Les populations des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 362 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 80,67% avaient participé au vote. La participation était de 80,94% au premier tour, soit 4 340 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.