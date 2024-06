Résultat des européennes à Saint-Jean-sur-Vilaine : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui va tirer parti du score de la Nupes à Saint-Jean-sur-Vilaine ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 6,69% à Saint-Jean-sur-Vilaine, contre 26,99% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a fait long feu. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Jean-sur-Vilaine, le binôme Nupes avait en effet glané 24,18% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,24% pour Yannick Jadot, 1,58% pour Fabien Roussel et 1,46% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Saint-Jean-sur-Vilaine, entre les 26,99% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 36,78% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,47% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Jean-sur-Vilaine avant les européennes ? En sautant les législatives, la progression du RN semble déjà forte à Saint-Jean-sur-Vilaine entre Jordan Bardella en 2019 (14,64%) et Marine Le Pen en 2022 (19,85% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 20% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les habitants de Saint-Jean-sur-Vilaine penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Jean-sur-Vilaine lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,78%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 19,85%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 33,2% contre 66,8%. Le RN ratait aussi la première marche à Saint-Jean-sur-Vilaine quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 13,63% au premier tour, contre 36,47% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Saint-Jean-sur-Vilaine était composé de la liste de Jordan Bardella avec 14,64% des suffrages, en troisième position, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 15,69% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,99%, gagnante dans la localité.

11:45 - Saint-Jean-sur-Vilaine et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quel impact aura la population de Saint-Jean-sur-Vilaine sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 4,69% et une densité de population de 106 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (9,16%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 530 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,92%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,74%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Jean-sur-Vilaine mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,73% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Jean-sur-Vilaine ? Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,4% ? Au niveau national, le pic d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Saint-Jean-sur-Vilaine, 65,76% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au cours des consultations démocratiques passées, les 1 394 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Lors des dernières européennes, sur les 511 personnes en âge de voter à Saint-Jean-sur-Vilaine, 44,58% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 61,44% en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Saint-Jean-sur-Vilaine L'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera sans nul doute l'abstention à Saint-Jean-sur-Vilaine. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,42% au premier tour et seulement 48,66% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Saint-Jean-sur-Vilaine ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 12,64% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 13,04% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.