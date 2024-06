En direct

19:31 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes à Marpiré ? Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, avait glané 19,84% à Marpiré, contre 2,65% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des législatives à Marpiré, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,74% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella observés à Marpiré Le résultat du Rassemblement national sera très observé pour ces élections européennes 2024, au niveau local, comme au niveau national. Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà solide à Marpiré entre Jordan Bardella en 2019 (18,78%) et Marine Le Pen en 2022 (23,88% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 28% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Hayer à Marpiré ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Marpiré lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,74%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 23,88%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 35,6% contre 64,4%. Le RN n'a pas plus convaincu à Marpiré quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 18,81% au premier tour, contre 34,02% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va glaner le plus de suffrages, avec 58,89% sur la seule circonscription recouvrant Marpiré.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois pertinent au moment du scrutin de ce dimanche. La liste Bardella n'était que deuxième lors des élections du Parlement européen à l'époque, puisque la liste de Nathalie Loiseau prenait la première marche avec 19,84%, contre 18,78% pour le RN.

11:45 - Dynamique électorale à Marpiré : une analyse socio-démographique Comment les électeurs de Marpiré peuvent-ils influencer les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 3,29% et une densité de population de 101 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Avec ses 7,27% d'agriculteurs pour 1 018 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (9,65%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (9,36%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Marpiré mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,13% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Marpiré Y aura-t-il une hausse de la participation des citoyens français aux européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Au fil des consultations démocratiques précédentes, les 1 045 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 404 personnes en âge de voter à Marpiré, 48,91% étaient allées voter. Le taux de participation était de 34,36% lors des européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Marpiré Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Marpiré ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,64% au premier tour et seulement 51,92% au second tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,85% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 23,28% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.