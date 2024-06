En direct

19:26 - Les voix de la gauche unie observés Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était arrogé 4,47% à Châtel-sur-Moselle, contre 18,06% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Châtel-sur-Moselle, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,18% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Châtel-sur-Moselle Le nombre d'électeurs glanés par la liste de Jordan Bardella va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Châtel-sur-Moselle semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la ville. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Châtel-sur-Moselle ? Châtel-sur-Moselle avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 28,7%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 29,22% des voix. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 47,36% contre 52,64%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 20,08% au premier tour, contre 38,64% pour le binôme Les Républicains. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Châtel-sur-Moselle en 2019 ? Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Châtel-sur-Moselle, avec 30,29%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 18,06% et Yannick Jadot à 11,07%.

11:45 - Châtel-sur-Moselle : démographie, élections et stratégies politiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Châtel-sur-Moselle mettent en lumière des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des européennes. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,23% sont des personnes âgées. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (24,54%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 536 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,47%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,22%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Châtel-sur-Moselle mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,07% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Châtel-sur-Moselle L'observation des consultations démocratiques antérieures permet de comprendre le vote des habitants de cette commune. En 2019, pendant les européennes, sur les 550 personnes en âge de voter à Châtel-sur-Moselle, 46,18% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 59,72% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes représentait 49,88%.

09:30 - Les européennes démarrent à Châtel-sur-Moselle : quel sera le taux d'abstention ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Châtel-sur-Moselle ? Les populations des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,63% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,37% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.